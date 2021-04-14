МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Mastercard, производитель бесконтактных платежных устройств ISBC и разработчик услуг по токенизации Fidesmo придумали брелок, с помощью которого можно опаливать покупки, пишет Коммерсант, ссылаясь на совместное сообщение компаний.

В проекте участвуют восемь российских банков: "Газпромбанк", "Почта Банк", МКБ, "Россельхозбанк", банк "Открытие", "Альфа-банк", "Татсоцбанк" и "Промсвязьбанк".

По словам создателей проекта, 10% владельцев банковских карт Mastercard в России будут пользоваться такими брелоками.

Разработчики нового способа беконтактной оплаты привяжут к брелоку карту Mastercard банка, который участвует в проекте.

"Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту",— цитирует издание управляющего директора ISBC Никиту Кожемякина.