МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запустил две новые веб-версии приложения, сообщается на сайте мессенджера.

Отмечается, что обе новые версии поддерживают большинство функций, которые могут понадобиться для повседневного использования Telegram. "Вы можете попробовать две новые полнофункциональные веб-версии приложения Telegram — обе поддерживают анимированные стикеры, темный режим, папки чата и многое другое", — говорится в сообщении. Новые версии носят названия "Версия K" и "Версия Z" США захотели перемирия в торговой войне с Китаем

Telegram объясняет, что две версии созданы, потому что компания "верит во внутреннюю конкуренцию". Отмечается, что обе версии одинаково хорошо работают на мобильных и настольных устройствах. Таким образом, в случае удаления Telegram из магазинов приложений, пользователи смогут пользоваться его веб-версиями.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.