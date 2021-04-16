МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Запретить пользоваться интернетом может суд или в некоторых определённых законом случаях иные ведомства. Обойти такой запрет и осуществить анонимный выход в сеть практически невозможно. Все доступные обычному человеку технологии в лучшем случае позволят зашифровать трафик, но никак не факт пользования онлайн-пространством, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, как определить ваш возраст с помощью смартфона

"У любой техники с возможностью выхода в интернет всегда есть уникальный MAC-адрес. Он по совместительству является номером сетевого адаптера внутри устройства и присваивается на заводе изготовителя. MAC-адрес поменять не так просто и он всегда виден оператору. Более того, если провайдер связи наложил ограничения на свой канал в части количества устройств с выходом в интернет, то при смене MAC-адреса вам придётся поставить его в курс дела", — поясняет эксперт.

Но даже если вам удастся обойти этот барьер, информация о положении точки выхода в онлайн всегда известна. Это точка скорее всего либо сотовый телефон с сим картой, чей владелец зарегистрирован у оператора, либо домашний wi-fi, запитанный от сетевого кабеля, добавляет он.

По словам Мясоедова, сокрытию подлежит только контент, который вы смотрите. Протокол HTTPS маскирует содержимое скачиваемого трафика, но оставляет открытыми названия сайтов и сервера, на которых они размещены. VPN шифрует практически всё, кроме IP-адреса первого маршрутизатора в цепочке, от имени которого вы "гуляете" в интернете. Но и в том и другом случае факт выхода в сеть всё равно виден.

Он также советует помнить, что согласно Российскому законодательству, а именно ФЗ-126, операторы связи обязаны хранить информацию о предоставленных клиентам услугах и много другого контента. Эксперт объяснил, почему опасно доверять искусственному интеллекту

"Часть этих данных автоматически передаётся на СОРМ (средства оперативно-розыскных мероприятий) сервера правоохранительных органов. За ограничениями пользования интернетом обычно следуют и ограничения на перемещение. Поэтому поменять локацию и войти с чужого девайса тоже не получится", — заключил Мясоедов.