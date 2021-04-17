МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. МТС открывает 20 апреля новый онлайн-кинотеатр Kion, пишет "Коммерсант" со ссылкой на генерального директора "МТС Медиа" Игоря Мишина. Стоимость проекта, над технической разработкой которого работала Huawei, не раскрывается.

По данным издания, видеосервис будет доступен по платной подписке. Предполагается, что онлайн-кинотеатр будет содержать оригинальный контент, в том числе документальное кино, полнометражные фильмы и сериалы.

Как пишет газета "Ведомости", речь идет о перезапуске онлайн-кинотеатра МТС ТВ, который по плану должен собрать 20 млн платных подписчиков к 2023 году.

Ранее стало известно об инвестициях "Мегафона" в онлайн-кинотеатра Start. По словам гендиректора сотового оператора Геворка Вермишяна, "Мегафон" собирался вложить в Start до 5 млрд рублей в ближайшие три года.