ВАШИНГТОН, 16 апр – ПРАЙМ. Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны, сообщило американское космическое ведомство в пятницу.

"Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", — сказала в связи с объявлением присуждения контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

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В НАСА сообщили, что контракт стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны до 2024 года. Но, как подчеркнула Лудерс, срок начала пилотируемых полетов будет зависеть исключительно от уверенности НАСА в безопасности полета для экипажа.

Согласно концепции НАСА, четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию Gateway на корабле Orion, который будет запускаться с Земли на сверхмощной ракете SLS. Затем уже оттуда — двое из них отправятся на Луну на принадлежащем SpaceX корабле Starship. Обратный путь, сообщили в НАСА, будет таким же.

Как отметила в ходе пресс-конференции Лудерс, ведомство продолжит обсуждение стратегий по возвращению человека на Луну в предстоящие месяцы, она не исключила, что возможности НАСА по доставке астронавтов на поверхность Луны будут расширяться.

Предыдущая администрация поставила перед НАСА задачу возвращения человека на Луну в 2024 году. Лунная программа получила название "Артемида" и была поддержана администрацией нынешнего главы США Джо Байдена, которая пока не уточняла сроки возвращения астронавтов НАСА на Луну.