МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Администрация мессенджера WhatsApp собирается ограничить в возможностях тех пользователей, кто до 15 мая не примет новые условия приложения, сообщается на сайте сервиса. Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp

"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь здесь идет об основных функциях мессенджера — наборе и чтении текстовых сообщений. После 15 мая и до того момента, пока пользователь не примет новые условия приложения, ему будут доступны только звонки и уведомления.

Администрация мессенджера предлагает пользователям либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт. При этом в WhatsApp подчеркивают, что удаление аккаунта является необратимым процессом.