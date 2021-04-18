2021-04-18T17:47:14+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210418/833488152.html
WhatsApp "отключит" часть своих пользователей в мае
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Администрация мессенджера WhatsApp собирается ограничить в возможностях тех пользователей, кто до 15 мая не примет новые условия приложения, сообщается на сайте сервиса. "Чтобы у... ПРАЙМ, 18.04.2021
whatsapp, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Администрация мессенджера WhatsApp собирается ограничить в возможностях тех пользователей, кто до 15 мая не примет новые условия приложения, сообщается на сайте сервиса.
"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь здесь идет об основных функциях мессенджера — наборе и чтении текстовых сообщений. После 15 мая и до того момента, пока пользователь не примет новые условия приложения, ему будут доступны только звонки и уведомления.
Администрация мессенджера предлагает пользователям либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт. При этом в WhatsApp подчеркивают, что удаление аккаунта является необратимым процессом.