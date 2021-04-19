МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Голосовую социальную сеть Clubhouse во время нового раунда по привлечению финансирования оценили в $4 млрд, пишет Forbes.ru со ссылкой на Reuters.

Компания не раскрывает точную привлеченную сумму, на собранные средства она будет развивать аудиоприложения за пределами США, пополнять штат сотрудников, оплачивать беседы ведущим и создателям контента.

В корпоративном блоге соцсети уточняется только, что лидером раунда стал Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz, ангел-инвестор Элад Гил, а также компании DST Global, Tiger Global Management.

Ранее о возможной покупке сети Clubhouse и переговорах с Twitter сообщал Bloomberg.