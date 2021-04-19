2021-04-19T03:31:00+03:00
2021-04-19T03:31:42+03:00
2021-04-19T03:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210419/833488962.html
Сеть Clubhouse закрыла новый раунд по привлечению финансирования
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Голосовую социальную сеть Clubhouse во время нового раунда по привлечению финансирования оценили в $4 млрд, пишет Forbes.ru со ссылкой на Reuters. Компания не раскрывает точную... ПРАЙМ, 19.04.2021
новости, технологии, бизнес, рынки
https://1prime.ru/images/83344/36/833443691.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443691.jpg
https://1prime.ru/images/83344/36/833443690.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443690.jpg
https://1prime.ru/images/83344/36/833443678.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443678.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Голосовую социальную сеть Clubhouse во время нового раунда по привлечению финансирования оценили в $4 млрд, пишет Forbes.ru со ссылкой на Reuters.
Компания не раскрывает точную привлеченную сумму, на собранные средства она будет развивать аудиоприложения за пределами США, пополнять штат сотрудников, оплачивать беседы ведущим и создателям контента.
В корпоративном блоге соцсети уточняется только, что лидером раунда стал Эндрю Чен из венчурной компании Andreessen Horowitz, ангел-инвестор Элад Гил, а также компании DST Global, Tiger Global Management.
Ранее о возможной покупке сети Clubhouse и переговорах с Twitter сообщал Bloomberg.