Эксперт объяснил, как отключить рекламу в смартфоне
Смартфон можно отключить от потока рекламной информации, если изменить настройки рассказал агентству "Прайм" маркетолог, директор рекламного агентства "Мотив", Сергей Житинец.
"Сократить объем рекламных сообщений в телефоне можно, если минимизировать сбор данных о владельце и его активности в интернете. Для этого достаточно изменить настройки телефона – в зависимости от модели зайти во вкладку "Настройки", "Приложения" и отключить ползунок "Получать рекомендации", "Маркетинговая информация" или "Приложения и уведомления".
Таргетированную или как ее часто называют "догоняющую" рекламу можно выключить, если убрать определение геолокации, которая отслеживает местонахождение владельца гаджета. Кроме того, настроить автоматическое кэширование данных нужно и в поисковике, которым владелец пользуется в телефоне. Например, в Google это можно сделать в разделе: "Настройки". Нужно выбрать "Аккаунт Google" > "Данные и персонализация" > "Управление отслеживанием действий" >"Автоматическое удаление".
В ряде смартфонов существуют раздел: "Пароли и безопасность". Например, в одной из популярных моделей китайских телефонов необходимо перейти во вкладку "Доступ к личным данным" и выключить опцию MSA, которая отвечает за рекламные потоки", — говорит маркетолог.
По данным исследования Института общественного мнения "Анкетолог", именно персонализированная реклама больше всего раздражает россиян. 58% респондентов утверждают, что увидели рекламу товаров и услуг в интернете сразу после того, как упомянули о них во время телефонного разговора или переписки в мессенджере. 78% отметили, что реклама перекликается с их недавними запросами и покупками в офлайн-магазинах. При этом 34% не замечают разницы и им неприятна любая реклама. Сильнее всего выводят из себя трудности при закрытии внезапно появившегося рекламного объявления.
"Навязчивая реклама, всплывающие окна и уведомления приводят к снижению производительности и расходу батареи. Они появляются в результате скачивания развлекательных приложений, проникая в смартфон вирусным способом. Отключить их можно с помощью специальных приложений, которые отслеживают и блокируют рекламу. Такие бесплатные приложения помогают сократить объем рекламы в смартфоне: AdGuard, AdAway, Adblock Plus, Block This. Узнав, какое приложение рассылает рекламу, можно перейти в настройки и удалить или запретить отображение рекламы. Так же полезно отказаться от автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений при скачивании новых приложений", — заключил Житинец.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210419/833493674.html