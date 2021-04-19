Смартфон можно отключить от потока рекламной информации, если изменить настройки рассказал агентству "Прайм" маркетолог, директор рекламного агентства "Мотив", Сергей Житинец. Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе

"Сократить объем рекламных сообщений в телефоне можно, если минимизировать сбор данных о владельце и его активности в интернете. Для этого достаточно изменить настройки телефона – в зависимости от модели зайти во вкладку "Настройки", "Приложения" и отключить ползунок "Получать рекомендации", "Маркетинговая информация" или "Приложения и уведомления".

Таргетированную или как ее часто называют "догоняющую" рекламу можно выключить, если убрать определение геолокации, которая отслеживает местонахождение владельца гаджета. Кроме того, настроить автоматическое кэширование данных нужно и в поисковике, которым владелец пользуется в телефоне. Например, в Google это можно сделать в разделе: "Настройки". Нужно выбрать "Аккаунт Google" > "Данные и персонализация" > "Управление отслеживанием действий" >"Автоматическое удаление".

В ряде смартфонов существуют раздел: "Пароли и безопасность". Например, в одной из популярных моделей китайских телефонов необходимо перейти во вкладку "Доступ к личным данным" и выключить опцию MSA, которая отвечает за рекламные потоки", — говорит маркетолог. Эксперт рассказала, можно ли вернуть деньги жертвам телефонных мошенников

По данным исследования Института общественного мнения "Анкетолог", именно персонализированная реклама больше всего раздражает россиян. 58% респондентов утверждают, что увидели рекламу товаров и услуг в интернете сразу после того, как упомянули о них во время телефонного разговора или переписки в мессенджере. 78% отметили, что реклама перекликается с их недавними запросами и покупками в офлайн-магазинах. При этом 34% не замечают разницы и им неприятна любая реклама. Сильнее всего выводят из себя трудности при закрытии внезапно появившегося рекламного объявления.

"Навязчивая реклама, всплывающие окна и уведомления приводят к снижению производительности и расходу батареи. Они появляются в результате скачивания развлекательных приложений, проникая в смартфон вирусным способом. Отключить их можно с помощью специальных приложений, которые отслеживают и блокируют рекламу. Такие бесплатные приложения помогают сократить объем рекламы в смартфоне: AdGuard, AdAway, Adblock Plus, Block This. Узнав, какое приложение рассылает рекламу, можно перейти в настройки и удалить или запретить отображение рекламы. Так же полезно отказаться от автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений при скачивании новых приложений", — заключил Житинец.