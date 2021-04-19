МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Google из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube, сообщает служба. Роскомнадзор допустил аналогичные с Twitter меры для других соцсетей

"ФАС возбудила дело в отношении Google LLC… По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей", — говорится в сообщении

Отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

"ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми", — говорится в сообщении ведомства. Как подчеркивает ФАС, это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Ведомство полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.

В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента.