МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американская корпорация Facebook анонсировала появление новых голосовых возможностей в соцсети. Появятся аудиоклипы, подкаст-платформа и аудиокомнаты. Назван фактор, который вызовет новый пик интереса к Clubhouse в России

Благодаря инструменту Soundbites можно будет создавать короткие аудиоклипы и делиться ими на стене, тестирование начнется в течение месяца. Подкасты можно будет слушать как во время использования сервиса, так и в фоновом режиме, запуск состоится в ближайшие месяцы. Facebook также ведет переговоры с другим приложением с подкастами о сотрудничестве.

Компания собирается добавить к лету аудиокомнаты, как в Clubhouse, благодаря которым выступающие и слушатели смогут взаимодействовать. Сначала они будут доступны в сообществах, а позже и в мессенджере. Также Facebook добавит возможности монетизации для пользователей через пожертвования или подписку на аудиокомнаты.