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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210420/833500910.html
Facebook создает аналог Clubhouse и запускает подкасты
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Американская корпорация Facebook анонсировала появление новых голосовых возможностей в соцсети. Появятся аудиоклипы, подкаст-платформа и аудиокомнаты. Благодаря инструменту... ПРАЙМ, 20.04.2021
clubhouse, facebook, новости, технологии, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Американская корпорация Facebook анонсировала появление новых голосовых возможностей в соцсети. Появятся аудиоклипы, подкаст-платформа и аудиокомнаты.
Благодаря инструменту Soundbites можно будет создавать короткие аудиоклипы и делиться ими на стене, тестирование начнется в течение месяца. Подкасты можно будет слушать как во время использования сервиса, так и в фоновом режиме, запуск состоится в ближайшие месяцы. Facebook также ведет переговоры с другим приложением с подкастами о сотрудничестве.
Компания собирается добавить к лету аудиокомнаты, как в Clubhouse, благодаря которым выступающие и слушатели смогут взаимодействовать. Сначала они будут доступны в сообществах, а позже и в мессенджере. Также Facebook добавит возможности монетизации для пользователей через пожертвования или подписку на аудиокомнаты.