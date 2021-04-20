МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Новое поколение смартфонов Apple будет обладать большим объемом памяти, и это, скорее всего, приведет к подорожанию гаджетов. Об этом сообщает портал Mydrivers. Разработчики Apple создают iPhone без кнопок

Уточняется, что iPhone 13 будет обладать памятью в 1 ТБ вместо установленных ранее 512 ГБ. Помимо этого, может измениться минимальный размер встроенной памяти с 64 до 128 ГБ.

Аналитики прогнозируют, что новые устройства будут иметь лазерные дальномеры, а также OLED-экраны с повышенной частотой обновления картинки.

По мнению специалистов, такие нововведения отразятся на стоимости гаджетов. На старте продаж iPhone 13 может стоить 2 300 долларов(175 000 рублей по текущему курсу). Сейчас самый дорогой iPhone 12 Pro Max предлагается в России за 139 990 рублей.

Напомним, что также в СМИ прошла информация о том, что компания Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Вместо них специалисты предлагают сенсорные поверхности для управления, которые реагируют на касания и проявляются только по мере необходимости.