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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210420/833501775.html
Будущий iPhone 13 может резко подорожать
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Новое поколение смартфонов Apple будет обладать большим объемом памяти, и это, скорее всего, приведет к подорожанию гаджетов. Об этом сообщает портал Mydrivers. Уточняется, что... ПРАЙМ, 20.04.2021
apple, iphone, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Новое поколение смартфонов Apple будет обладать большим объемом памяти, и это, скорее всего, приведет к подорожанию гаджетов. Об этом сообщает портал Mydrivers.
Уточняется, что iPhone 13 будет обладать памятью в 1 ТБ вместо установленных ранее 512 ГБ. Помимо этого, может измениться минимальный размер встроенной памяти с 64 до 128 ГБ.
Аналитики прогнозируют, что новые устройства будут иметь лазерные дальномеры, а также OLED-экраны с повышенной частотой обновления картинки.
По мнению специалистов, такие нововведения отразятся на стоимости гаджетов. На старте продаж iPhone 13 может стоить 2 300 долларов(175 000 рублей по текущему курсу). Сейчас самый дорогой iPhone 12 Pro Max предлагается в России за 139 990 рублей.
Напомним, что также в СМИ прошла информация о том, что компания Apple может создать iPhone с исчезающими кнопками. Вместо них специалисты предлагают сенсорные поверхности для управления, которые реагируют на касания и проявляются только по мере необходимости.