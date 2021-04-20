ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Компания Apple представила давно ожидаемое новое устройство Air-Tag, предназначенное для отслеживания местонахождения вещей, и iPhone 12 в фиолетовом цвете, презентация новинок проходит во вторник в онлайн-режиме и транслируется на сайте компании.

Air-Tag – небольшой брелок, который можно поместить на ключи или сумку, позволяет через приложение в смартфоне находить вещи. Компания сообщила, что устройство поступит в продажу 30 апреля и будет стоит 29 долларов.

В Apple заверили, что устройство будет защищать личные данные и предназначено исключительно для поиска вещей, но не людей.

Помимо этого, Apple представила "полностью обновленный" компьютер iMac в семи цветах, презентация новинок проходит на сайте компании.

Новый iMac мощнее, тише и тоньше своего предшественника.

Помимо традиционного стального корпуса, новый компьютер с диагональю дисплея 24 дюйма будет выходить еще в шести цветах.

"Это новый уровень возможностей", — подчеркнули в компании возросшую скорость работы нового устройства благодаря чипу M1, а также новые звуковые и видео возможности компьютера.

iMac будет выходить с новой клавиатурой, подходящей по цвету монитора.

В зависимости от цвета устройство, которое поступит в продажу во второй половине мая, будет стоить от 1299, или от 1499 долларов. Предзаказы компания начнет принимать с 30 апреля.