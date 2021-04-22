МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россияне стали чаще пользоваться смартфонами для отправки онлайн-переводов и реже – компьютерами и планшетами, рассказали РИА Новости в сервисе электронных платежей "ЮMoney", входящем в экосистему "Сбера". Аналитики изучили данные о денежных переводах пользователей за первый квартал 2020 и 2021 года. Банки планируют ограничивать онлайн-операции россиян

"Через "ЮMoney" люди стали чаще отправлять деньги с мобильных устройств. Доля таких переводов выросла за год с 61% до 71%. Для десктопов этот показатель уменьшился с 37,8% до 28,3%, для планшетов — с 1,3% до 0,7%", — сообщили в компании.

Выяснилось, что количество переводов за год увеличилось на 50%, оборот — на 7%, а число тех, кто их отправляет — на 9%. Интересно, что выросло не только число самих пользователей, но и среднее количество переводов на человека — с 5 до 6,9. А вот средний перевод уменьшился на 880 рублей и составил 2173 рубля.

Популярность денежных переводов из электронных кошельков в разных регионах России растет неравномерно. Их число сильнее всего увеличилось за год в Камчатском крае — в 20 раз. Заметный рост этого показателя был также в Еврейской автономной области, Свердловской и Нижегородской областях — в 12,6 раза, в 11,7 раза и в 6,9 раза соответственно, а еще в Кабардино-Балкарии — в 6,4 раза. По среднему переводу первое место заняла Калининградская область (2702 рубля), а последнее — Еврейская автономная область (452 рубля).

В топ-5 по количеству заграничных переводов вошли Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Германия. Самый заметный рост числа заграничных переводов за год пришелся на Молдавию — 11,6 раза, Алжир — 8,4 раза и Литву — 3,6 раза. Наибольшие средние переводы за границу были отправлены в Непал, Танзанию и Эквадор — 19 774, 18 913 и 12 917 рублей соответственно.

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