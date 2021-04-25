МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сайт Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) взломали хакеры. На главной странице сайта опубликовано ложное сообщение от злоумышленников, сообщает в воскресенье, 25 апреля Telegram-канал минэнерго Белоруссии.

"Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты", — отметили в ведомстве.

Также пояснили, что в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Некоторое время сайт станции будет недоступен для пользователей.

В фейковом сообщении на сайте, размещенной хакерами, говорится об опасности, которую якобы несет работа белорусской АЭС.

Напомним, что БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого блока составляет 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС был 3 ноября прошлого 2020 года включен в объединенную энергосистему страны: