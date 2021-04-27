МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Международная блокчейн-экосистема Binance планирует в июне этого года запустить NFT-маркетплейс, где можно будет выпускать и торговать NFT-токенами, говорится в сообщении Binance. Названа причина сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

NFT (Non Fungible Token) — невзаимозаменяемые, уникальные токены, которые нельзя обменять. Такой токен подтверждает право на владение неким эксклюзивным цифровым активом. Так, к примеру, картину художника Бэнкси сожгли, оцифровали и превратили в такой актив для продажи на аукционе. В целом за март было продано NFT-токенов, в которые заложены произведения искусства, на сумму 200 миллионов долларов.

NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и основной сайт криптобиржи Binance.com. Существующие пользователи Binance получат доступ к NFT-маркетплейсу и смогут торговать через свои аккаунты. Новым пользователям платформы Binance NFT нужно будет зарегистрироваться на Binance.com.

"Binance предоставляет услуги миллионам пользователей по всему миру. Многие из них теперь смогут получить доступ к быстро растущему рынку NFT-токенов. В полном соответствии с нашей миссией по расширению свободы денег в глобальном масштабе и развитию инклюзивной экосистемы, NFT-маркетплейс от Binance также поддержит малоизвестных авторов за счет самой высокой ликвидности и самых низких комиссий для пользователей", — прокомментировал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. Биржа Binance запускает торги токенизированными акциями

Как объяснили в Binance, пользователи смогут создавать, выпускать и переносить произведения искусства из различных блокчейнов. В ходе специальных мероприятий отдельные работы будут экспонироваться на выставках и аукционах. Комиссия Binance за продажу работ на эксклюзивных мероприятиях составит 10%, а оставшуюся часть вырученных средств будут получать авторы.

Пользователи также смогут перевести собственные NFT на платформу Binance NFT для дальнейшей продажи или проведения аукциона. Комиссия Binance за обработку транзакции составит 1%, а авторам и депонентам будет на постоянной основе выплачиваться 1% роялти.