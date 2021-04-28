МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Эксперты по информационной безопасности предупредили россиян о риске мошенничества в мессенджере Telegram из-за оплаты картами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Они отметили, что есть риск появления в мессенджере фейковых торговых площадок, в том числе каналов якобы от лица знаменитостей. Эксперты напомнили, что ранее Telegram разрешил оплату картами во всех чатах. Мошенники стали создавать лжесайты для туристов с помощью Telegram-ботов

Гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников заявил, что нововведение грозит распространением фейковых торговых площадок. Кроме того, возрастет число аккаунтов, предлагающих участие в фейковых бонусных, скидочных и других акциях. Такое же мнение выразил управляющий RTM Group Евгений Царев, подчеркнув, что создание "фейковых точек продаж" в этом мессенджере станет массовым.

Технический директор RuSIEM Антон Фишман, в свою очередь, считает, что могут появиться чаты и каналы якобы от лица известных людей с предложениями товаров и услуг, а также фейки брендов.

"Мошенники могут воспользоваться отсутствием способов верификации каналов в мессенджере", отметил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Он подчеркнул, что отсутствие "галочки" у официального аккаунта станет основной причиной роста мошенничеств. Ведущий эксперт направления по информационной безопасности "Крок" Александр Черныхов добавил, что с точки зрения кибербезопасности возникают вопросы: насколько надежна платежная система и зашифрован ли исходящий трафик "хотя бы на уровне протокола HTTPS".