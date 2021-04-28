МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что сделает мессенджер мощной платформой для групповых видеозвонков, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров. Россиян предупреждают о рисках мошенничества в Telegram

"Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!", — написал Дуров.

Кроме того, он отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ на сегодняшний день являются самыми кроссплатформенными. "WebK и WebZ на сегодняшний день являются наиболее кроссплатформенными версиями Telegram, которые мы предлагали до сих пор — вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок", — написал Дуров.

Он отметил, что эти веб-версии Telegram "на световые годы" опережают то, что может предложить любая другая социальная сеть в интернете. Чтобы сделать их на 100% наполненными функциями, Telegram в настоящее время тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков, которая будет добавлена в ближайшее время.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.