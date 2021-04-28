МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С появлением единой базы биометрических данных россиян, банки могут удалённо распознавать граждан и оказывать им некоторые услуги, в том числе и выдачу кредитов. Однако это, к сожалению, сыграло на руку и мошенникам, которые оперативно подстраиваются под любые цифровые изменения в стране. О том, как киберпреступники используют голос своих жертв, написала "Комсомольская правда" со ссылкой на тележурналиста и общественника Тимофея Баженова. Сотрудник банка рассказал правду о звонках из "службы безопасности"

Он рассказал, что злоумышленник обычно звонит жертве и представляется сотрудником фонда, банка или другого заведения. С помощью разговора он будет вынуждать человека произнести определенные фразы. Такие, например, как "да", "нет", "подтверждаю", цифры и другое. Если у него это получается — ваш голос в его "руках". Затем, используя ключевые слова он попытается снять деньги с карты или оформить на вас займ. Несмотря на то, что это достаточно сложно, подобное воровство нередко наблюдается".

Баженов рассказал, что для того, чтобы защитить себя и своих близких от незаконных действий кибермошенников, следует занести в список контактов телефон банков, в которых у вас платёжные карты. Так будет понятно, кто вам звонит. Также можно установить приложение, которое определяет спам-звонки.

"Однако лучше всего — это не разговаривать с незнакомыми по телефону и, тем более, не сообщать им никакие данные", — резюмировал эксперт.