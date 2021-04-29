МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ученые обнаружили, что когда кто-то начинает проверять сообщения на смартфоне, то находящиеся рядом люди делают то же самое. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на результаты исследования Journal of Ethology. Эксперт рассказал, как кибермошенники используют голос своих жертв

Эксперты считают, что такая автоматическая реакция прежде всего связана с имитацией действий друг друга. Они отмечают, что подобная мимикрия развилась в человеческих обществах для того, чтобы помочь людям сблизиться друг с другом.

Группа итальянских ученых провела исследование, в ходе которого специалисты наблюдали за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных ситуациях. Испытуемые при этом находились в кафе, парках, общественном транспорте, залах ожидания, ресторанах. Отмечается, что в процессе эксперимента некоторые участники специально начинали проверять свой смартфон. Они смотрели на экран или стучали по нему несколько секунд. Окружающие люди не знали, что за ними ведется наблюдение.

Исследование показало, что половина людей тут же автоматически начинали смотреть в свой смартфон в течение 30 секунд после того, как рядом до телефона касался какой-нибудь человек. Автор эксперимента отметил, что большинство людей подражают поведению других, даже не осознавая этого. У человека есть потребность следовать нормам, навязанным окружающими, и автоматически сопоставлять его действия с их действиями. В науке данный природный феномен назвали — "эффект хамелеона". Киберэксперт озвучил пять способов избавиться от телефонной рекламы

Ученые выразили обеспокоенность тем, что использование смартфонов может привести к противоположному эффекту и усугубить социальную изоляцию. По словам экспертов, некоторые люди без телефонов даже не пытаются сблизиться и еще больше чувствуют себя одинокими.