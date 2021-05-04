МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Пользователям социальных сетей американской корпорации — Facebook и Instagram — рассказали, зачем приложениям необходимо следить за аккаунтами людей. Аналитики спрогнозировали инфляцию в России на конец 2021 года

Итак, после обновления операционной системы iOS до версии 14.5, пользователи социальных сетей начали видеть в приложениях уведомления о сборе персональных данных пользователей, пишет The Verge.

В уведомлениях сообщается, что сбор и обработка информации о людях позволяет компаниям "не взимать плату за использование".

Первым о поступающих при обновлении сообщениях обратил внимание обозреватель Ашкан Солтани на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Facebook просит пользователя разрешить слежку за его активностью онлайн. В том числе, сообщает интернет-гигант, для того, чтобы принадлежащие компании социальные сети могли оставаться бесплатными.

Издание отмечает, что в новой версии iOS была внедрена функция App Tracking Transparency. После ее установки ее обновления все приложения на гаджете должны будут запрашивать и получать согласие на "отслеживание действий пользователя в интернете".

Добавляется, что ранее они могли делать это по умолчанию.