МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Наиболее склонными к смене производителя смартфона в России стали владельцы смартфонов от Huawei и Honor — только 39% пользователей таких устройств снова выбирают гаджеты этих брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС. Эксперт назвал приложения в смартфоне, которые воруют ваш трафик

Аналитики МТС провели исследование с помощью Big Data на основе обезличенных данных нескольких десятков миллионов пользователей.

В ходе исследования выяснилось, что владельцы смартфонов Huawei и Honor в России наиболее склонны к смене производителя смартфона, лишь 39% пользователей снова выберут гаджеты этих брендов.

Владельцы же смартфонов Apple в России, которые помимо iPhone используют хотя бы еще один гаджет от Apple — iPad, Airpods или Watch, в 92% случаях снова покупают iPhone. "Среди пользователей iPhone, не владеющих другими гаджетами экосистемы Apple, 62% снова выбирают iPhone", — отмечают аналитики.

Исследование показало, что владельцы Android-устройств не так сильно привязываются к гаджетам определенного бренда. "Количество устройств одной компании, которые есть у пользователя, практически не влияет на процент перехода от одного производителя к другому, например, пользователи наушников Huawei могут использовать их со смартфонами Xiaomi и наоборот", — уточнили аналитики.

Порядка 56% пользователей смартфонов Samsung в России снова выбирали модели южнокорейского бренда. Кроме того, пользователи устройств Samsung показывают самый продолжительный по времени средний период пользования смартфонами среди абонентской базы МТС.

"Средний срок использования гаджетов Samsung в России составил 687 дней, Apple — 675 дней, а Xiaomi — 581 дней. Быстрее всего меняют устройства от Huawei и Honor — владельцы этих брендов покупают новый девайс в среднем через 538 дней", — следует из результатов исследования.

Среди владельцев смартфонов Xiaomi повторно выбирают гаджеты китайского бренда 51% россиян, резюмировали авторы исследования.

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