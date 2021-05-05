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Специалист объяснил, что делать, если в ваш смартфон попала вода
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Если в телефон попала вода или другая жидкость, самое важное — действовать быстро, так как от этого зависит, будет ли гаджет жить, рассказал агентству "Прайм" старший специалист... ПРАЙМ, 05.05.2021
ремонт, гаджеты, смартфон, новости, технологии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Если в телефон попала вода или другая жидкость, самое важное — действовать быстро, так как от этого зависит, будет ли гаджет жить, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Первым делом нужно достать телефон из воды, вытащить аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное — не включать телефон после совершённых действий", — считает эксперт.
Он советует как можно скорее обратитесь в мастерскую, чтобы специалист с помощью обработки в ультразвуковой ванне убрал оставшуюся воду, невидимую глазу — иначе коррозия продолжится и аппарат все равно погибнет, просто немного позже.
"Народным методам вроде сушения телефона феном или на батарее, а также держанию аппарата в рисе, лучше не доверять", — советует Кузьменко.
Чтобы гибель телефона, если она случайно произойдет, не повлекла серьезных последствий, хранить важную информацию лучше всего в облаке или заранее делать копии важных файлов, заключил эксперт.
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