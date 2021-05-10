МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На сегодняшний день на российском рынке существует несколько недорогих моделей смартфонов, о покупке которых стоит задуматься. Их список для URA.RU составил youtune-блогер и IT-эксперт Сергей Вильянов. Специалист научил, как вернуть украденный смартфон, не выходя из дома

Он отметил, что главный "король" доступного сегмента — это Xiaomi. "У них есть линейка Mi 10 и серия Redmi. Компания Xiaomi очень здорово шагнула вперед и по качеству и по продуманности своих решений", — подчеркнул Вильянов.

Помимо этого, IT-эксперт призвал обратить внимание и на Samsung серии А и бренд Realme. "Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro производят очень приятное впечатление. За 20-30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат", — сказал он. Вильянов также порекомендовал для покупки продукцию марки OPPO, однако заметил, что далеко не все модели имеют оправданную цену.

По словам IT-эксперта, еще пару лет назад в этот список могли бы войти Honor и Huawei. "К сожалению сейчас они находятся в анабиозе до тех пор пока не появится полноценная версия прошивками с сервисами Google, а также пока им не разрешили снова делать собственные процессоры", — объяснил он.