2021-05-10T00:50:32+03:00
2021-05-10T00:50:32+03:00
2021-05-10T00:50:32+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210510/833626449.html
IT-эксперт составил рейтинг лучших недорогих смартфонов
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На сегодняшний день на российском рынке существует несколько недорогих моделей смартфонов, о покупке которых стоит задуматься. Их список для URA.RU составил youtune-блогер и... ПРАЙМ, 10.05.2021
смартфоны, samsung, xiaomi, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83326/28/833262879.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83326/28/833262879.jpg
https://1prime.ru/images/83326/28/833262873.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83326/28/833262873.jpg
https://1prime.ru/images/83326/28/833262867.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83326/28/833262867.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210421/833501901.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На сегодняшний день на российском рынке существует несколько недорогих моделей смартфонов, о покупке которых стоит задуматься. Их список для URA.RU составил youtune-блогер и IT-эксперт Сергей Вильянов.
Он отметил, что главный "король" доступного сегмента — это Xiaomi. "У них есть линейка Mi 10 и серия Redmi. Компания Xiaomi очень здорово шагнула вперед и по качеству и по продуманности своих решений", — подчеркнул Вильянов.
Помимо этого, IT-эксперт призвал обратить внимание и на Samsung серии А и бренд Realme. "Смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro производят очень приятное впечатление. За 20-30 тысяч рублей можно купить вполне приличный аппарат", — сказал он. Вильянов также порекомендовал для покупки продукцию марки OPPO, однако заметил, что далеко не все модели имеют оправданную цену.
По словам IT-эксперта, еще пару лет назад в этот список могли бы войти Honor и Huawei. "К сожалению сейчас они находятся в анабиозе до тех пор пока не появится полноценная версия прошивками с сервисами Google, а также пока им не разрешили снова делать собственные процессоры", — объяснил он.