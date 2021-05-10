2021-05-10T02:02:00+03:00
2021-05-10T02:03:05+03:00
2021-05-10T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210510/833626493.html
Clubhouse стал официально доступен для Android
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Социальная сеть Clubhouse скоро запустит официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании. Около года официальное приложение было... ПРАЙМ, 10.05.2021
clubhouse, соцсеть, android, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83344/36/833443691.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443691.jpg
https://1prime.ru/images/83344/36/833443690.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443690.jpg
https://1prime.ru/images/83344/36/833443678.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83344/36/833443678.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210323/833297930.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Clubhouse скоро запустит официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании.
Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS. С 9 мая приложение станет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его во всем мире.
"Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций", — рассказали в компании.
Напомним, разработчиком социальной сети Clubhouse является американская компания Alpha Exploration. Отличие Clubhouse от других социальных платформ заключается в том, что всё общение внутри соцсети происходит с помощью голоса в режиме реального времени.