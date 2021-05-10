МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Clubhouse скоро запустит официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании. СМИ узнали о переговорах Microsoft по покупке еще одной соцсети

Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS. С 9 мая приложение станет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его во всем мире.

"Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций", — рассказали в компании.

Напомним, разработчиком социальной сети Clubhouse является американская компания Alpha Exploration. Отличие Clubhouse от других социальных платформ заключается в том, что всё общение внутри соцсети происходит с помощью голоса в режиме реального времени.