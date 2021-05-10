CNN связала атаку на оператора трубопровода в США с русскими хакерами
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из сферы кибербезопасности.
За кибератакой, утверждает источник канала, стоит группировка хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран.
Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили осведомленные источники телеканала NBC News. Как утверждают источники этого канала, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".
Напомним, что ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Блумберг передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании. Власти США объявили режим ЧС регионального масштаба из-за приостановки работы компании.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210510/833626779.html