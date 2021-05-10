МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из сферы кибербезопасности. Кибератака на трубопроводного оператора США грозит перебоями с поставками

За кибератакой, утверждает источник канала, стоит группировка хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран.

Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили осведомленные источники телеканала NBC News. Как утверждают источники этого канала, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".

Напомним, что ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Блумберг передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании. Власти США объявили режим ЧС регионального масштаба из-за приостановки работы компании.