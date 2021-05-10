Apple оспорила в суде штраф Федеральной антимонопольной службы
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.
Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.
ФАС в августе 2020 года признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам: препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store.
Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.
Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".
Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store, и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время уже рассматривает заявление Apple об оспаривании самого решение ФАС России, которым компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210510/833629387.html