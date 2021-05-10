МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.

Как следует из опубликованного определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня. Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа.

ФАС в августе 2020 года признала, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам: препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. ФАС оштрафовала Apple за злоупотребление доминирующим положением

Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского", которая указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".

Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store, и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время уже рассматривает заявление Apple об оспаривании самого решение ФАС России, которым компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений.