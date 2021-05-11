МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России до конца года смягчил требования по защите информации к некредитным финансовым организациям (в их числе — участники рынка ценных бумаг, инвестиционные фонды, НПФ и др.), следует из информационного письма регулятора. Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

"Банк России сообщает о неприменении в период до 31 декабря 2021 года мер в случае нарушения некредитными финансовыми организациями… требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций", — сказано в документе ЦБ.

Эта мера принята для снижения регуляторной и надзорной нагрузки, чтобы поддержать деятельность некредитных финансовых организаций в условиях пандемии, поясняет регулятор.

К некредитным финансовым организациям относятся участники рынка ценных бумаг, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, клиринговые организации, бюро кредитных историй, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды, рейтинговые агентства и другие.