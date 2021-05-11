МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. На своей страничке в соцсети основатель Facebook Марк Цукерберг поделился фотографией коз и рассказал, что назвал питомцев Биткоин и Макс (Bitcoin и Max). Сторонники цифровых валют посчитали, что таким образом миллиардер поддержал биткоин. Об этом сообщает Business Insider. Facebook создает аналог Clubhouse и запускает подкасты

Несмотря на то, Цукерберг не дал никаких комментариев по этому поводу, многие пользователи предположили, что таким образом он намекает на будущую покупку биткоинов. В конце месяца состоится собрание акционеров, где и может быть объявлено о решении.

Другие расшифровали послание как предсказание, что биткоин станет единственной и самой главной криптовалютой. Поводом для этого стал и сам выбор животного, ведь goat в интернете расшифровывают как greatest of all time (величайший во все времена).

Ранее Facebook пытался запустить в обращение собственную криптовалюту Libra, но несмотря на договоренности со многими игроками, разработка столкнулась с противодействием регуляторов.

Также в начале года неожиданную поддержку биткоину оказал Илон Маск. В феврале его компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. В конце апреля стало известно, что компания уже заработала на таком вложении более 100 миллионов долларов. Позднее компания разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.