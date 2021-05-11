Цукерберг поддержал биткоин необычным способом
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. На своей страничке в соцсети основатель Facebook Марк Цукерберг поделился фотографией коз и рассказал, что назвал питомцев Биткоин и Макс (Bitcoin и Max). Сторонники цифровых валют посчитали, что таким образом миллиардер поддержал биткоин. Об этом сообщает Business Insider.
Несмотря на то, Цукерберг не дал никаких комментариев по этому поводу, многие пользователи предположили, что таким образом он намекает на будущую покупку биткоинов. В конце месяца состоится собрание акционеров, где и может быть объявлено о решении.
Другие расшифровали послание как предсказание, что биткоин станет единственной и самой главной криптовалютой. Поводом для этого стал и сам выбор животного, ведь goat в интернете расшифровывают как greatest of all time (величайший во все времена).
Ранее Facebook пытался запустить в обращение собственную криптовалюту Libra, но несмотря на договоренности со многими игроками, разработка столкнулась с противодействием регуляторов.
Также в начале года неожиданную поддержку биткоину оказал Илон Маск. В феврале его компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в объеме 1,5 миллиарда долларов. В конце апреля стало известно, что компания уже заработала на таком вложении более 100 миллионов долларов. Позднее компания разрешила американским покупателям электромобилей расплачиваться биткоинами.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210511/833636145.html