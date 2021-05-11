МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Методику оценки киберрисков, которая может предугадать хакерские атаки, разработали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов исследования. Россиянам объяснили, зачем мошенники спрашивают о наличии карт в банках

Основная идея разработки состоит в том, что идентифицируются типы активов и степень угрозы каждого из них. Разумеется, методики по оценке киберрисков существуют и сейчас, однако большинство их них не могут отследить участников цифровой инфраструктуры в динамике.

Петербургские ученые предложили оценивать киберриски в системе "Умный город". Она активно реализуется в Петербурге. Суть системы в том, что различные объекты городской инфраструктуры начинают управляться через единую цифровую систему. К примеру, светофоры в системе "Умный город" позволяют создать "зеленую волну" для водителя, который едет, соблюдая правила дорожного движения и скоростной режим.

На системе "Умный город" разработка петербургских ученых и тестировалась, испытания проводились на "Умном перекрестке". Эксперимент показал, что система способна оперативно выявить все риски до момента, когда злоумышленник успеет вмешаться в систему. Подробные результаты исследования обнародованы в журнале Machines.