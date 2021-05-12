МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минцифры России введёт переходный период в течение трёх месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М sim-карт (специальных sim-карт "Machine to machine", которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем — ред.) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях sim-карт.

В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи", что в самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях sim-карт до сих пор не реализована.

Как пишет газета, операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на sim-карты, уже используемые в устройствах. Операторы предложили предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М sim-карт, отмечает издание.

В Минцифры сообщили, что ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт. "С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА", — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", — резюмировали в министерстве.