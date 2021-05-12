МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Банке России выразили надежду, что уже со следующего 2022 года у россиян появится возможность защищать свои банковские счета от мошенников.

Это, как рассказал газете "Известия" замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев, будет возможно посредством добровольного отказа от ряда онлайн-операций.

Такая возможность особенно актуальна, так как злоумышленники активно обкатывают новую модель поведения, сделав ставку не на количество хищений, а на суммы, которые могут доходить до нескольких десятков миллионов рублей.

Сычев также пояснил принципиальную позицию регулятора при подготовке законопроекта, призванного решить проблему с подменой номеров, и рассказал, появятся ли в ближайшее время в стране финансовые опекуны для защиты пожилых граждан.

"Возвращаясь к схеме, когда жертву доводят до снятия денег через отделение банка, сейчас она находится на первом этапе, когда попробовали, выяснили, что это может работать. Мы можем ожидать, что в ближайшее время эта технология может использоваться более массово. Именно поэтому мы обращаем внимание банков на нее: рекомендуем информировать о ней клиентов и выстраивать скрипты общения с клиентами, исходя из нее", — отметил представитель регулятора.

Он также отметил, что сбор данных в социальных сетях россиян дает преступникам больше возможностей, чем данные в банках.