ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил в штате чрезвычайное положение из-за возможной нехватки топлива после хакерской атаки на трубопровод американской компании Colonial Pipeline.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения", — говорится в документе, подписанном губернатором.

Режим ЧП введен на 30 дней и может быть продлен.

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.