2021-05-12T07:16:00+03:00
2021-05-12T07:27:46+03:00
2021-05-12T07:16:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210512/833640055.html
МИД назвал источники кибератак на Россию
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Большая часть кибератак на Россию в прошлом 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... ПРАЙМ, 12.05.2021
новости, технологии, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83338/80/833388004.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83338/80/833388004.jpg
https://1prime.ru/images/83317/30/833173019.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83317/30/833173019.jpg
https://1prime.ru/images/83317/30/833173006.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83317/30/833173006.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210512/833639923.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Большая часть кибератак на Россию в прошлом 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов.
Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — отметил он.
Дипломат сообщил также, что нападениям подвергались объекты, связанные с:
- разработками вакцин,
- государственного управления,
- финансового сектора,
- военно-промышленного комплекса,
- науки,
- образования,
- здравоохранения,
- транспорта.