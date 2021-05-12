МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Большая часть кибератак на Россию в прошлом 2020 году была осуществлена с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов. Во Флориде ввели чрезвычайное положение после атаки на Colonial Pipeline

Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — отметил он.

Дипломат сообщил также, что нападениям подвергались объекты, связанные с: