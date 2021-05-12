МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ситуация на Чернобыльской АЭС никоим образом не угрожает новой ядерной катастрофой, а появление информации о росте нейтронного потока на аварийном энергоблоке, видимо, было связано с необходимостью широко рассказать общественности о недофинансировании на Украине программы мониторинга обстановки в районе разрушенного реактора, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров. Украине предрекают потерю аграрного потенциала

Ранее один из ведущих мировых научных журналов Science в своей заметке со ссылкой на специалиста Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины сообщил, что датчики фиксируют рост числа нейтронов, свидетельствующий об усилении интенсивности ядерных реакций в одном из помещений энергоблока №4, где находятся так называемые топливосодержащие массы, образовавшиеся в результате аварии в 1986 году. После того, как эта заметка вызвала широкий резонанс в СМИ, Институт проблем безопасности АЭС опубликовал сообщение, в котором заявил, что рост потока нейтронов происходит, как ученые института и предполагали ранее, и не превышает установленных пределов безопасности.

"Никакой реальной, тем более катастрофической опасности ситуация на Чернобыльской АЭС не представляет, и сами украинские ученые это подчеркивают. Ну а нейтроны, как известно, появляются даже в реакциях спонтанного деления ядер природного урана", — сказал Уваров РИА Новости.

Собеседник агентства обратил внимание на слова в сообщении Института проблем безопасности АЭС, что на данный момент программа мониторинга состояния топливных масс в помещениях аварийного энергоблока, разработанная в институте еще в 2016 году, "не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации".

"Поэтому, на мой взгляд, эта тема с нейтронными потоками возникла в результате, что называется, спора хозяйствующих субъектов", — сказал Уваров. "Ведь до сих пор, как следует из сообщения, украинское правительство не выделило необходимых денег на реализацию программы мониторинга. Предполагаю, что таким образом, а именно через авторитетный журнал Science, украинские ученые попытались широко рассказать о дефиците финансирования их, без преувеличения, очень важной деятельности", — пояснил эксперт.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.

Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.