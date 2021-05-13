МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Пользователей социальной сети Instagram предупредили о появлении вредоносных "сториз" — видеосообщений, которые могут вывести из строя телефон владельца аккаунта. Известно, что пока "сториз" могут поражать лишь телефоны компании Apple, причем заподозрить в видеоосообщении вредоносное сразу не получится. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на свои источники. Apple разрабатывает уникальную игровую консоль

Отмечается, что принцип работы опасного контента кроется в настройках экрана пользователя, а точнее в ширине и высоте самого контента. В то время как на Android такое сообщение откроется без проблем, Iphone может надолго "заглючить".

Мистическая "сториз" впервые была опубликована с Instagram-аккаунта @pgtalal. Пользователи iPhone, открывшие ее, могли видеть только одну строку арабского текста на сером фоне. А пользователям Android показывали фиолетовый экран и россыпь конфетти под музыку", — цитирует издание слова блогера, впервые сообщившего о таком контенте.

Примечательно, что такие "сториз" начал рассылать обычный 14-летний школьник — ему просто стало скучно.