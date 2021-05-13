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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210513/833650799.html
Пользователей Instagram предупреждают об опасных "сториз"
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Пользователей социальной сети Instagram предупредили о появлении вредоносных "сториз" — видеосообщений, которые могут вывести из строя телефон владельца аккаунта. Известно, что... ПРАЙМ, 13.05.2021
instagram, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Пользователей социальной сети Instagram предупредили о появлении вредоносных "сториз" — видеосообщений, которые могут вывести из строя телефон владельца аккаунта. Известно, что пока "сториз" могут поражать лишь телефоны компании Apple, причем заподозрить в видеоосообщении вредоносное сразу не получится. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что принцип работы опасного контента кроется в настройках экрана пользователя, а точнее в ширине и высоте самого контента. В то время как на Android такое сообщение откроется без проблем, Iphone может надолго "заглючить".
Мистическая "сториз" впервые была опубликована с Instagram-аккаунта @pgtalal. Пользователи iPhone, открывшие ее, могли видеть только одну строку арабского текста на сером фоне. А пользователям Android показывали фиолетовый экран и россыпь конфетти под музыку", — цитирует издание слова блогера, впервые сообщившего о таком контенте.
Примечательно, что такие "сториз" начал рассылать обычный 14-летний школьник — ему просто стало скучно.