МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией от 500 тысяч россиян должны открывать официальные представительства в РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В правительстве России обсуждают новый налог на иностранные IT-компании

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в т.ч. в государственных и судебных инстанциях", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, для того, чтобы это требование не игнорировалось, законопроект вводит новые меры ответственности: информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении требований к открытию филиалов, запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

"Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства", — уточнил депутат. Иностранные IT-компании обяжут открывать представительства в России

Также он отметил, что в ряде стран для крупных технологических корпораций уже введены подобные меры по открытию своих филиалов, например, в Турции.

"Рассчитываем внести законопроект в Госдуму уже в самое ближайшее время", — добавил Хинштейн.