ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Группа хакеров DarkSide, предположительно, стоящая за резонансной кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, разместила на своем сайте информацию о четырех новых компаниях, чьи данные она также похитила, и теперь требует за них выкуп. В США назвали сроки восстановления работы нефтепровода Colonial Pipeline

Согласно этому списку, хакерской атаке со стороны DarkSide также подверглась итальянская компания Valvitalia, французский вертолетный оператор Heli-Union, крупный американский производитель строительных материалов Irving Materials, а также другая компания из США All American Asphalt.

Взломщики разместили на своем сайте образцы данных, украденных у этих компаний, включая адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.

Компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США, ранее подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. При этом президент США Джо Байден заявил, что хакеры могли находиться в России и что он считает Москву частично ответственной за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.