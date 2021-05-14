МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в рамках заседания рабочей группы совместно с операторами сотовой связи обсудила меры борьбы со спам-звонками, сообщает ведомство. Мошенники разработали новую схему кражи данных россиян

Уточняется, что в пятницу в заседании рабочей группы приняли участие представители крупнейших операторов связи в России: МТС, "Т2 мобайл", "Ростелеком", "Мегафон" и "ВымпелКом", а также заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

"Ключевой темой заседания стало обсуждение защиты абонентов от получения нежелательной информации. Речь идёт о нарушениях, связанных с противодействием незаконному распространению голосовой рекламы абонентам сотовой связи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства. Свыше 3 тысяч от общего числа нарушений пришлось на спам-звонки. В связи с этим ведомство видит необходимость в ответных мерах.

В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства, операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.