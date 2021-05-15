МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа (buy back) приобрел еще 1,9 миллиона своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Акции были приобретены компанией "Бастион" (100%-ным дочерним обществом МТС). Приобретенные бумаги составляют 0,09% уставного капитала МТС. МТС запускает онлайн-кинотеатр с многомиллионной платной аудиторией

Всего с начала запуска этой программы "Бастион" приобрел 23,1 миллиона обыкновенных акций МТС, в том числе 7,5 миллиона (на сумму 2,4 миллиарда рублей) — у АФК "Система". Суммарно выкупленные акции составляют 1,14% уставного капитала оператора.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,017%).

Совет директоров компании 18 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций МТС, в том числе представленных в виде ADS, на общую сумму до 15 миллиардов рублей до конца года. Программа начала действовать 30 марта. Согласно ее параметрам, часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, а остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у АФК "Система", но так, что в результате реализации программы эффективная доля группы АФК в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной. "Тинькофф банк" подал миллиардный иск к МТС

В начале декабря МТС уже завершил предыдущую сходную программу buy back, также объемом 15 миллиардов рублей. Программа начала действовать 31 марта 2020 года. В итоге половина средств была направлена на выкуп бумаг у "Системы", а остальные деньги — на выкуп акций с открытого рынка.