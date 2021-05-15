МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что обсудит с Роскомнадзором меры реагирования со стороны России на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp. WhatsApp с 15 мая меняет правила и вводит ограничения

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

"Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим", — рассказал РИА Новости Хинштейн.

Кроме того, он заявил, что технически ограничить работу WhatsApp в России возможно.

"Технически, думаю, что сделать это (ограничить работу мессенджера в России – ред.) возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", — добавил он.