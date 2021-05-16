МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными, она заработает до конца этого года, сообщает пресс-служба кабмина.

"До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Её основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Правительство поддержит туроператоров, вывозивших россиян из Турции

Отмечается, что речь идет о создании платформы, объединяющей информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Платформа также систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Уточняется, что сведения, содержащиеся в данных ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Таким образом, запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг гражданам.

"Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость. Оператором новой платформы назначено Минцифры", — добавляется в сообщении.