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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210516/833671096.html
Жена Билла Гейтса получила акции на миллиарды долларов после развода
Технологии
Новости
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В результате развода с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции целого ряда компаний на сумму свыше $3 миллиардов, пишет... ПРАЙМ, 16.05.2021
новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В результате развода с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции целого ряда компаний на сумму свыше $3 миллиардов, пишет агентство Bloomberg.
Созданная Гейтсом инвестиционная компания Cascade Investment передала акции еще одной структуры Мелинде Гейтс. В результате этого общая сумма, которую экс-супруга получила с момента, как пара объявила о разводе, составила свыше $3 миллиардов.
Фонд Cascade Investment, согласно нормативной документации, передал порядка 2,25 миллиона акций на сумму свыше $851 миллиона.
Напомним, что Билл и Мелинда объявили о разводе 4 мая. Как сообщало издание TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга бизнесмена.