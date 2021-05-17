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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210517/833676026.html
В Windows нашли неизвестную ошибку
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Неизвестная ошибка не позволила пользователям Windows обновить систему, отметила Lenta.ru. Обновление KB5003173 не могло быть установлено из-за ошибки с кодом 0x800f0922. При... ПРАЙМ, 17.05.2021
windows, microsoft, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Неизвестная ошибка не позволила пользователям Windows обновить систему, отметила Lenta.ru.
Обновление KB5003173 не могло быть установлено из-за ошибки с кодом 0x800f0922. При установке операционная система загружает приложение Chromium Edge, но в итоге на диске появляется пустая папка.
Позднее пользователи сообщили, что полная переустановка браузера Edge позволила установить инсталляцию. Для того, чтобы завершить обновление, необходимо открыть в каталог Program Files (x86), затем папку Microsoft и удалить каталог Edge. После этого нужно снова установить обновление.
Представители Microsoft еще не комментировали эту проблему.
Напомним, что ранее при установке драйвера AMD через "Центр обновления Windows" появлялся "синий экран смерти" (Blue Screen of Death). Компания позднее удалила апдейт.