ТОКИО, 18 мая — ПРАЙМ. Компания Toshiba TEC Corporation подтверждает факт хакерской атаки, но не намерена идти на поводу у преступников и платить выкуп, сообщил в интервью РИА Новости представитель пресс-службы компании Масакадзу Кавагути. Россиянам рассказали, откуда мошенники берут личные данные

В начале мая европейские отделения Toshiba TEC Corporation подверглись хакерской атаке со стороны хакерской группы организации DarkSide. Преступники похитили значительный объем данных, а затем зашифровали их с помощью вируса-шифровальщика. Обычно за расшифровку они требуют у пострадавшей стороны выкуп. В случае отказа украденные данные часто выставляются на продажу в даркнете или предаются огласке.

"В заявлении преступной организации DarkSide сказано, что было украдено 740 гигабайтов данных. В настоящее время наша компания продолжает изучение ущерба. Это касается и того, действительно ли был украден такой объем, и того, какая именно это была информация. Сейчас пока окончательных результатов нет. Пока я могу ответить только, что мы находимся в процессе изучения этого вопроса", — сказал представитель компании.

"Относительно выкупа (который требуют преступники – ред.). Так как это связано с европейскими юридическими и административными организациями, мы не можем сейчас озвучить конкретную сумму. Но требование выкупа поступило, это правда. Мы не давали согласия платить по этому требованию и не собираемся контактировать с ними. Таков наш ответ", — подчеркнул Кавагути.

Ранее сообщалось, что хакерская группа DarkSide зашифровала с помощью вируса-вымогателя данные крупнейшего в США оператора трубопровода Colonial Pipeline. В результате поставки по трубопроводу, снабжающему топливом атлантическое побережье США, были остановлены. В 17 штатах и в столице был введен режим ЧС. Эксперты Всемирного экономического форума полагают, что эта кибератака может стать одной из самых дорогих в истории. Эксперт рассказал, кто "сдает" данные россиян телефонным мошенникам

СМИ сообщили, что атаку осуществили члены восточноевропейской группировки DarkSide, а также что атака произошла не со стороны государства — ее осуществили хакеры в рамках преступной схемы. Белый дом также заявил, что исходит из того, что это действия криминальной группировки. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.

СМИ сообщали также, что Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в криптовалюте в размере 5 миллионов долларов.