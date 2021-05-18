МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В современном мире утечка биометрии — это "самое страшное, что может произойти", заявил замглавы министерства финансов России Алексей Моисеев. Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

Как пишет РБК, если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, а эта система не оправдала его доверия, то у россиянина в цифровом будущем "сломана жизнь".

Моисеев рассказал, что биометрические данные россиян поменять невозможно.

Замглавы ведомства особо отметил, что угроза утечки слишком опасная. Потому нужно уделять больше внимания вопросам безопасности.

Чем более распространенной становится биометрия в России, тем больший спрос на нее проявляют мошенники.

В частности, преступники могут попытаться завладеть образцом голоса, фотографией либо отпечатками пальцев. Об этом рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Россиянам посоветовали, чтобы избежать кражи биометрических данных, не вести долгих переговоров с неизвестными по телефону. При использовании важных приложений, например, банковских, необходимо использовать двухфакторную верификацию.