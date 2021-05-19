МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.

Названы самые доходные для акционеров российские компании

Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.

"Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", — заключил Рафаловский.