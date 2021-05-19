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"Сбер" назвал три технологии будущего
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Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент,... ПРАЙМ, 19.05.2021
новости, технологии, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Важнейшими технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский.
"Первая технология – облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику", — сказал он в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.
Он отметил, что облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.
"Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути", — заключил Рафаловский.