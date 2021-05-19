МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08", на котором в 2018 году с орбиты вернулся экипаж МКС, выставлен на публичную продажу. Сведения о товаре содержатся на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" (коммерческий оператор "Роскосмоса").

"Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии "Союз МС-08" может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики", — говорится в описании аппарата на сайте.

"Роскосмос" причислили к худшим исполнителям бюджетных расходов

По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля.

"Главкосмос" реализует эту капсулу по поручению "Роскосмоса", она является собственностью госкорпорации. Если этот объект представит интерес, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем предлагать заказчикам спускаемые аппараты, например по завершении туристических миссий", — сообщил РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

"Союз МС-08" — российский пилотируемый космический корабль, стартовавший 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Он доставил на Международную космическую станцию трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.