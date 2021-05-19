МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Сбер" разработал новый "умный" девайс: он будет иметь камеру и голосовое управление, однако экраном будет служить телевизор, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Давид Рафаловский.

"В сентябре прошлого года мы объявили о двух девайсах, где живут виртуальные ассистенты Салют. На SmartDev мы покажем еще одно довольно интересное "умное" устройство. У нашей колонки смарт-дисплея SberPortal есть собственный экран, камера и ассистенты. Представьте, что это то же самое, но не со своим экраном, а с используемым экраном телевизора. Концептуально – это развитие ТВ-приставки SberBox", — рассказал он в интервью в преддверии технологической конференции "Сбера" SmartDev.

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Он напомнил, что дизайн всех девайсов группа создает силами собственной команды, хотя собираются устройства другими компаниями. "Мы принимаем решение о сборке девайсов в зависимости от возможности рынка и финансовой целесообразности. Я не буду удивлен, если когда-нибудь наши девайсы будут собираться на территории России", — добавил вице-президент Сбербанка.

Кроме того, банк продолжает размещать своих виртуальных ассистентов в устройствах своих партнеров — планируется несколько новых устройств в рамках платформы "умный дом".

"Сбер" в сентябре прошлого года представил несколько новых "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров.

Также был презентован смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в банке говорили, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.