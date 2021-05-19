МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сотовый оператор Tele2 установит 50 тысяч базовых станций 4G/3G/2G компании Ericsson с поддержкой технологии сетей пятого поколения (5G) в 27 регионах России, сообщили РИА Новости в компании.

"Tele2 установит еще 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области. Тем самым партнеры дополняют соглашение от 2019 года об установке 50 тысяч базовых станций Ericsson и удваивают первоначальные планы развития сети к 2023 году", — уточняется в сообщении. Всего за 2019-2023 годы компании развернут более 100 тысяч базовых станций Ericsson Radio System.

В компании отмечают, что проект позволит оператору повысить скорости передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению пользователей, устройств и объектов. Стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Совместный проект станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг оператора и повысит доступность новейших технологий для абонентов.

В течение 2019-2020 годов Tele2 ввела в эксплуатацию 30 тысяч новых базовых станций из первой поставки на всей территории России. По итогам 2020 года Tele2 покрыла в регионах присутствия сетями 4G 97% населения, сетями 3G – 94%, а 2G – 97% жителей. В 2020 году регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Татарстан, Челябинская и Иркутская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В первом квартале 2021 года количество активных пользователей мобильного интернета оператора выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Потребляемый трафик в сети Tele2 увеличился в отчетном периоде на 34% год к году. Выручка от мобильных услуг выросла на 13% в сравнении с первым кварталом 2020 года.

В августе 2019 года Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G в центре Москвы. Outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона работает в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть сеть новейшего поколения поверх LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.