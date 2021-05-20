МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Вторая половинка, коллега-оппонент на работе или любой другой человек, который имеет доступ к вашему телефону, может теоретически и практически получить доступ к чатам и аккаунту в Telegram. Для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. Россиян предупреждают о рисках мошенничества в Telegram

Проверить, пользовался ли кто-то вашим аккаунтов Telegram можно в разделе безопасности. Сессию необходимо завершить принудительно владельцу аккаунта, сказала она.

"Помимо таких простых и банальных вещей существуют более серьёзные методы в виде клонирования сим-карты и перехвата смс- сообщений. С помощью клонирования сим-карты можно получить доступ к номеру телефона, на который зарегистрирован аккаунт Telegram", — отметила эксперт.

При активации аккаунта мессенджера на другом, ранее не использованном устройстве, Telegram отправит код верификации на все ранее залогиненные устройства пользователя. А потом смс с этим кодом придет на номер телефона. Таким образом взломщики забирают этот код и попадают в чужой аккаунт, могут читать переписки, видеть все отправленные файлы (кроме секретных чатов). Тоже самое будет при перехвате смс, предупредила Соколова.

Чтобы обезопасить свой мессенджер от взлома, следует сразу реагировать на уведомления с кодами верификации и вовремя блокировать чужую сессию в настройках телеграмм, считает она.

"Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", – заключила эксперт.